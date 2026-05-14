Integrantes de la Sala Constitucional se reunieron con representantes de la comunidad Lgbtiq+

CARACAS.- Integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvieron un encuentro en la sede del máximo tribunal del país con representantes de la comunidad Lgbtiq+.

Al instalar el encuentro, la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, manifestó la disposición del alto juzgado a contribuir con la paz nacional, la inclusión y la convivencia democrática.

La reunión fue liderada por la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, segunda vicepresidenta de la del TSJ y presidenta de la Sala Constitucional.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la asociación civil Venezuela Igualitaria, activistas de movimientos LGBTIQ+, la diputada a la Asamblea Nacional, Ingrid Barón; y la educadora y abogada Richelle Briceño.

Unión Radio