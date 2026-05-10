Día de la Madre: evolución del rol materno ante los desafíos digitales

CARACAS.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el debate sobre la maternidad toma un nuevo rumbo hacia la evolución de una «crianza consciente», una medida que se presenta como alternativa para equilibrar el rol tradicional con los retos tecnológicos que enfrentan las madres en la actualidad.

Fabiola Navarro, madre aragüeña con tres hijos, compartió sus reflexiones sobre la evolución de la maternidad al mismo tiempo que exhortó a las familias venezolanas a optar por un modelo de crianza consciente.

«Considero que ni el autoritarismo rígido de antes, ni la permisividad total de ahora son los recomendables, poniendo límites con amor y educando con nuestro ejemplo«, destacó.

Navarro indicó que la maternidad puede convertirse en un espacio seguro para que los hijos se desarrollen con autonomía; además, agregó que la guía materna y las reglas deben prevalecer en la crianza para un crecimiento sano.

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