Develada estatua de Gabriel García Márquez en el municipio Baruta

CARACAS.- Una imagen del escritor colombiano, Gabriel García Márquez, fue develada en el Parque de los Escritores en el municipio Baruta.

Se trata de la sexta figura que enaltece el final del Vizcaya en Baruta y recuerda a los transeúntes lo que han dejado en materia literaria los ilustres latinoamericanos que se encuentran en la zona.

La obra es un trabajo realizado por el artista venezolano Carlos Jairran, quien plasmó elementos característicos del autor de Cien Años de Soledad.

El alcalde de Baruta, Darwin González, aseguró sentirse complacido en tener a García Márquez en el parque.

«Es una figura que ha acompañado no solo a Venezuela, con quien además se sentíam uy identificado luego de vivir un tiempo aquí y que además le obsesionó», expresó González.

Acompañaron al burgomaestre representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la embajada de Colombia.

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Hernández, recordó la inspiración que «Gabo» tuvo cuando vivió en Venezuela entre 1957 y 1959 y aseguró que «Caracas fue un lugar decisivo en su formación política y humana».

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