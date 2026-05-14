Familiares de pacientes de traumatología denuncian retrasos en intervenciones quirúrgicas en Maturín

CARACAS.- Familiares de pacientes del área de traumatología del Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar, de Maturín, estado Monagas, denunciaron que más de 20 personas están a la espera de una intervención quirúrgica.

Aseguraron que algunos tienen más de un mes esperando por una intervención quirúrgica, entre ellos adultos mayores.

“Hoy tiene mi mamá 25 días esperando por una operación de tobillo; fue atropellada por un carro y suspenden (la operación) gracias (debido) a que los ascensores están dañados, pero entonces, ¿están dañados para unos sí y para otros no? Hay más de 20 pacientes”, denunció Juliany Romero, familiar de paciente afectada.

Manifestaron que compraron todos los insumos quirúrgicos que les solcitaron porque no hay en el principal hospital de la entidad.

“Tengo recluida una tía de 80 años que obivamente no ha sido operada, tenemos toda la indumentaria y nos han estado suspendiendo la opración desde el jueves pasado y lo único que nos dicen es que ‘para la próxima semana’», contó Keilys Pérez.

Aseguraron también que hay personas que se han cansado de esperar y se han ido sin realizarse la operación.

Unión Radio