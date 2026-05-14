Fedenaga: ganado de búfalo superó cifra de tres millones de cabezas

CARACAS.- El directivo de Fedenaga, Alexis Algarra, informó que Venezuela ocupa el primer lugar en la región con mayor cantidad de cabezas de búfalo, un rebaño que según indicó supera los tres millones de ejemplares.

«Superior incluso al de Brasil en términos búfalo», dijo al mismo tiempo que aseguró que es un «orgullo» para el país el crecimiento que ha registrado el sector.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, sostuvo que se debe continuar con los trabajos para impulsar la producción, estimular el consumo de carne de búfalo, abastecer el mercado nacional y abrir espacio a la exportación.

Algarra comentó que además los gremios empresariales trabajan para que el consumidor «no se confunda» y sepa que come carne de búfalo, puesto que las leyes venezolanas no obliga a marcar la diferencia con la carne vacuno.

«Este tipo de distinción que se debe hacer no solo en el anaquel sino en toda la cadena de valor y el producto industrial de la carne, pues para eso es necesario una legalización», agregó.

El directivo de Fedenaga resaltó también la producción de leche de búfalo y comentó que la mayoría del queso mozzarella que se produce en el país se hace con leche de esta especie.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio