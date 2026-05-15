Trump habla con la primera ministra de Japón tras concluir su visita a China

TOKIO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes por teléfono con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras concluir su visita a China, detalló la mandataria en redes sociales.

«El presidente Trump me explicó detalladamente su reciente visita a China, e intercambiamos opiniones centrándonos en diversos temas relacionados con China, como la economía, incluida la seguridad económica, y la seguridad«, aseguró Takaichi en su cuenta de la red social X.

La llamada, que comenzó a las 19.30 hora local (10.30 GMT), duró aproximadamente 15 minutos, según la cadena pública de noticias japonesa NHK, y tuvo lugar mientras el mandatario se encontraba a bordo del Air Force One tras abandonar Pekín.

Takaichi dijo también que le transmitió al mandatario estadounidense «la posición de Japón sobre la situación en Irán» durante la conversación.

EFE