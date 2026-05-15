Irán dice que no puede confiar en EEUU tras los ataques durante las negociaciones

NUEVA DELHI.-El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este viernes en Nueva Delhi que la falta de confianza con Estados Unidos es el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones bilaterales, después de que Washington atacó el territorio iraní mientras ambas partes mantenían contactos diplomáticos.

«El problema más importante ahora es la desconfianza«, declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi.

Aún así, el canciller iraní sostuvo que Teherán cree que no existe una solución militar para el conflicto y defendió la necesidad de mantener las negociaciones.

«No hay otra solución que una solución negociada«, afirmó.

Araqchí aseguró que Irán había retomado conversaciones con Estados Unidos y apenas días después los estadounidenses iniciaron los ataques.

«El último encuentro fue el 26 de febrero. El negociador nos dijo que había avances significativos, pero dos días después comenzaron los ataques”, declaró.

El ministro iraní acusó además a Washington de enviar «mensajes contradictorios» sobre el proceso diplomático y aseguró que eso dificulta cualquier avance en las conversaciones.

EFE