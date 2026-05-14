Sector bufalino proyecta un sólido avance del 12% interanual

CARACAS.- En el marco de la IV Expo Feria Nacional 2026, Felipe Rodríguez, presidente de Criabúfalos, destacó que la presente edición está enfocada en la competición de productos lácteos y cárnicos derivados del ganado de búfala, caprino y ovino, y también representa una oportunidad para los ganaderos de aprovechar el material genético.

Al consultarle sobre los retos que enfrentan los productores de crías de búfala en Venezuela, mencionó que «somos una alternativa para la producción ganadera del país», puesto que hoy en día representan el 20% del rebaño y alrededor del 15% del consumo de carne.

En cuanto a los productos lácteos derivados de la búfala, resaltó que el 40% de la leche que se destina al queso proviene de este ganado. «Somos el único sector que ha mantenido un crecimiento interanual del 12%».

Durante la entrevista concedida al programa «2 + 2» que transmite Unión Radio , señaló que la capacidad de exportación da para «cubrir el mercado americano» y están a la espera de la certificación de Venezuela como país libre de fiebre aftosa para lograr las proyecciones.

Gastronomía venezolana

Marianella Abadi, miembro de la Academia Nacional de Gastronomía (AVG), destacó que la cocina regional del país está conformada por productos derivados del ganado que predomina en esta feria.

Abadi forma parte del jurado catador de los productos lácteos, y señaló que probarán los derivados de la leche de búfala, cabra y oveja, entre ellos: el queso mozzarella, la burrata, de pasta hilada, entre otros.

Resaltó que la AGV, con el Programa Nacional de Cocinas Regionales buscan documentar y divulgar la gastronomía venezolana a base de los productos ganaderos, porque es importante «valorar la materia prima y reconocerla».

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Mariangel García / Unión Radio