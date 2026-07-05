Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia la creación de una nueva unidad militar para atender emergencias

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la creación de la unidad de tarea especial para atender futuras emergencias y desastres naturales.

«He dado la orden al Ministerio de la Defensa de crear una Unidad de Tarea Especial que llevará por nombre ‘Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre’ (…). He decidido designar al general de brigada Pavón Castellanos para que se ponga al frente de esta unidad de tarea especial», expresó.

También defendió su orden de militarizar La Guaira luego del doblete sísmico. “La orden la di yo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

“Me hago responsable por nuestra Fuerza Armada que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros del silencio”.

Por otro lado, la mandataria encargada dio la orden de desplegar a los tenientes de corbeta para que apoyen a remover escombros y ayuden a los afectados de La Guaira luego de las afectaciones que se registraron luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

«Doy la orden para que cada uno de los tenientes y tenientas de corbeta que estamos graduando el día de hoy se desplieguen en la zona de desastre de La Guaira y vayan allá a los campamentos transitorios, vayan a la infraestructura, vayan a los centros de salud a prestar apoyo», afirmó.

Unión Radio