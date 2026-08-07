Especialista recomienda extremar medidas ante posible brote de enfermedades por el fenómeno «Super Niño»

CARACAS.- La doctora, Patricia Valenzuela, advirtió que ante el periodo de sequías producto del fenómeno «Super Niño» en el país existe la posibilidad de que las poblaciones más vulnerables sufran de síntomas y enfermedades virales, por lo que llamó a la conciencia y a mantener los cuidados sanitarios para evitar la propagación.

Durante una entrevista en el programa La Frecuencia de Hoy, por Unión Radio , la infectóloga afirmó que se debe tener un extremo cuidado sobre el almacenamiento de aguas para evitar la proliferación de mosquitos y zancudos transmisores de enfermedades como el dengue o paludismo.

Recordó el mantenimiento y hervido del vital líquido es clave para eliminar parásitos y bacterias que puede afectar el organismo.

«Deberían ser agua en envases plásticos, de colores claros, de boca ancha con tapa para poder almacenar adecuadamente. Si no lo hacemos de esa manera vamos a fomentar el desarrollo de criadero de mosquitos (…) el sol extremo y las altas temperaturas también van a favorecer la deshidratación. Sobretodo en aquellas personas de la tercera edad, niños menores de dos años se deshidratan con facilidad», detalló la especialista.

También pidió atención enfocada en embarazadas y personas que padecen otras afecciones como diabetes.

Por otra parte, recomendó a las autoridades realizar fumigaciones y saneamiento de sitios potenciales de criaderos de insectos y roedores, así como dotar a los hospitales con implementos básicos ante un posible repunte de casos de diarrea, fiebre, dolores estomacales y musculares, entre otros.

Unión Radio