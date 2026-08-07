Gremio turístico en Mérida está preparado para las visitas de temporada vacacional

CARACAS.- Representantes gremiales de Mérida explicaron que propietarios de posadas, hoteles, restaurantes y atractivos turísticos, llevan años desarrollando estrategias para que los turistas tengan una experiencia satisfactoria.

«Están bien capacitados y, sobre todo, a pesar de los eventos que sufrimos en el país luego del doblete sísmico, la capacidad para ofrecer nuestros servicios está completamente blindada», dijo Enrique Torres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria en Mérida.

Asimismo, Albeiro Zerpa, trabajador del mercado principal en la entidad, indicó que «se espera que para las próximas semanas haya un poco más de afluencia de turismo», puesto que trabaja con agencias de viaje y recibe múltiples mensajes de visitantes interesados.

Hasta el momento, informaron que la afluencia de turistas en el estado andino no ha sido la esperada, sin embargo, las atracciones principales ya se encuentran preparadas para atender a los visitantes.

Unión Radio