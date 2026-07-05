Sector comercial de Falcón se sumó a la donación de insumos para afectados por el doble terremoto

CARACAS.- El presidente de la Cámara Industrial Comercial y Agrícola del municipio Miranda en el estado Falcón, José Ávila, indicó que en la entidad recolectaron una importante cantidad de artículos esenciales que fueron entregados a la organización Cáritas Coro, para ser enviados a La Guaira y Caracas.

“Ha sido una entrega seleccionada, coordinada, en función de los requerimientos de esta importante ONG ha manifestado, según sus directrices nacionales, y los insumos entregados representan una porción de agua potable, insumos médicos y medicamentos, cobijas, abrigos, toallas y elementos esenciales para el aseo personal», detalló Ávila.

Invitó a los empresarios, comerciantes y la sociedad civil a colaborar con las personas que resultaron damnificadas por los terremotos.

Unión Radio