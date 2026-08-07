Embajada de Portugal realizará actividad cultural en Naiguatá para los afectados por los sismos

CARACAS.- El embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro, invitó a participar en la actividad cultural y social a beneficio de los afectados por los sismos del 24 de junio, que se realizará en la localidad de Naiguatá, este sábado 8 de agosto.

«Mañana va a ser un momento muy diversificado en la plaza central de Naiguatá, arriba junto a la iglesia. Contamos con la participación y cooperación de la parroquia de Naiguatá, de la ONG portuguesa Asistencia Médica Internacional y un número alargado de socios; también la Universidad Central de Venezuela, a través de su vicerrectora académica, Fátima Garcés», indicó Pinheiro.

Al ser entrevistado por el periodista Vladimir Villegas en el programa Entre Líneas , transmitido por Unión Radio , añadió que la actividad contará con la presencia de juristas, ingenieros, abogados, médicos de la UCV, así como con el componente cultural y lúdico del club de Ajedrez de esta casa de estudios, profesores de lengua portuguesa y asociaciones luso venezolanas muy activas en ayudar a los más necesitados, como la ONG Regala una Sonrisa, y un grupo de creadores culturales, artísticos y educativos.

Actuarán el grupo de fado Madragoa e instrumentistas portugueses y venezolanos.

«El objetivo es ayudar a contribuir a que el trauma y la devastación de los afectados sea aminorada de alguna manera. Crear momentos de positividad en un contexto que realmente es negativo», resaltó el diplomático.

Unión Radio