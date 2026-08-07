Embajada de Portugal realizará actividad cultural en Naiguatá para los afectados por los sismos

CARACAS.- El embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro, invitó a participar en la actividad cultural y social a beneficio de los afectados por los sismos del 24 de junio, que se realizará en la localidad de Naiguatá, este sábado 8 de agosto.
«Mañana va a ser un momento muy diversificado en la plaza central de Naiguatá, arriba junto a la iglesia. Contamos con la participación y cooperación de la parroquia de Naiguatá, de la ONG portuguesa Asistencia Médica Internacional y un número alargado de socios; también la Universidad Central de Venezuela, a través de su vicerrectora académica, Fátima Garcés», indicó Pinheiro.
Al ser entrevistado por el periodista Vladimir Villegas en el programa Entre Líneas, transmitido por Unión Radio, añadió que la actividad contará con la presencia de juristas, ingenieros, abogados, médicos de la UCV, así como con el componente cultural y lúdico del club de Ajedrez de esta casa de estudios, profesores de lengua portuguesa y asociaciones luso venezolanas muy activas en ayudar a los más necesitados, como la ONG Regala una Sonrisa, y un grupo de creadores culturales, artísticos y educativos.
Actuarán el grupo de fado Madragoa e instrumentistas portugueses y venezolanos.
«El objetivo es ayudar a contribuir a que el trauma y la devastación de los afectados sea aminorada de alguna manera. Crear momentos de positividad en un contexto que realmente es negativo», resaltó el diplomático.
Unión Radio