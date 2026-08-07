Avanzan en temas claves para modificar el nuevo sistema tributario

CARACAS.- El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Korody, afirmó que la intención de las nuevas autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) pasa por la modernización de los trámites tributarios, lo que incluiría una recaudación automatizada del Impuesto del Valor Agregado (IVA).

En una entrevista concedida en el programa 2+2 de Unión Radio, Korody señaló que durante un primer encuentro con el recién nombrado superintendente del Seniat, Román Maniglia, se les ratificó que la nueva misión de la institución pasa por convertirse en un órgano consultivo y socio principal para los comerciantes de todo el territorio nacional.

«Entiendo que entre sus planes a muy corto plazo está la modernización de los trámites tributarios y dentro de esa modernización, el superintendente nos ha dicho que prácticamente no va a ser necesario pedir la rebaja en la retención del IVA porque tienen planes para que haya una recaudación automática directámente de los contribuyentes», destacó Korody.

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