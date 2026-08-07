Analista Juan Romero: El FMI podría realizar una «quita» de la deuda venezolana

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional e historiador, Juan Romero, afirmó que la normalización de las relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene múltiples implicaciones, no solo en el Derecho Internacional sino en lo económico, específicamente en una disminución de la deuda venezolana.

En entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio , Romero aseguró que, al reconocer a Venezuela como miembro pleno, el FMI reconoce de facto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De igual manera, aseguró que en lo económico no solo tiene implicaciones por el acceso a recursos de Venezuela en el fondo, sino porque el organismo puede rebajar la deuda del país.

«El papel del FMI es certificar las deudas y en una circunstancia donde la afectación por el doblete sísmico tiene alto impacto económico puede incidir en una quita, que es que, por determinadas condiciones debido al nivel de ingreso, la capacidad de pago de deuda o el impacto de fenómenos naturales, el Estado puede solicitar ante el fondo para que actúe con los acreedores y disminuya el pago de la deuda», explicó Romero.