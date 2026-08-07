Taiwán y Funprotec asistieron a más de 800 guaireños en operativo médico

CARACAS.- En el sector Los Corales, parroquia Caraballeda del estado La Guaira, se llevó a cabo una jornada de salud integral dirigida a los afectados por los terremotos del pasado 24 junio, donde se atendieron a 300 personas y se entregaron 500 kits de higiene personal y alimentación.

Jesús Yánez Morales, presidente de la Fundación Global para el Desarrollo del Pensamiento Tecnológico (Funprotec), informó que el operativo, en alianza con el gobierno de Taiwán, contó con la asistencia médica de profesionales de la salud venezolana, que incluyó atención psicológica, medicina general, entre otras especialidades.

Asimismo, señaló que la administración de Taipéi ha proporcionado insumos, equipos de internet satelital y asistencia social para la entidad.

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