En 80 % cae el turismo en la península de Araya

CARACAS.- Para los operadores turísticos es prioridad que se incremente el transporte marítimo hacia la zona. La salida de una embarcación diaria limita la llegada de turistas.

Las últimas temporadas vacacionales no fueron productivas para los dueños de posadas, quienes con el tiempo han disminuido la capacidad de recepción ante los costos que implica el mantenimiento de sus empresas.

“Antes teníamos 21 posadas, pero ahora tenemos activas como unas cinco o seis. Muchas posadas de 15 habitaciones se redujeron a cuatro, por los aires, el agua. No hay turistas suficiente para uno solventar esto”, explicó Maritza Ramírez , presidenta de la Asociación de Turismo de Araya.

El municipio Cruz Salmerón Acosta es uno de los afectados por la emergencia hídrica decretada en la región desde hace cinco meses.

A través de camiones cisternas los pobladores mantienen activas sus posadas.

“Estamos comprando el agua potable, nos cuesta cada 10.000 litros Bs 10.000. Esta es la fecha y aun no tenemos reservaciones vacacionales, ni siquera se ha manifestado algún plan vacacional en el municipio”, relató Johnny Fernández, prestador de servicios.

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