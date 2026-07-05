Liga Mayor de Béisbol Profesional envió condolencias Eliézer Alfonzo por fallecimiento de su esposa e hija

CARACAS.- La Liga Mayor de Béisbol Profesional envió condolencias al expelotero y actual mánager de Delfines de La Guaira, Eliézer Alfonzo, por el fallecimiento de su esposa e hija a consecuencia de los terremotos del 24 de junio.

Patricia de Alfonzo y Eliana Alfonzo se encontraban alojadas en el Hotel Edwards, ubicado en La Guaira, al igual que varios famliares de peloteros del conjunto litoralense al momento del evento telúrico.

El propio Eliézer Alfonzo certificó la identidad de los cuerpos, que fueron encontrados nueve días después del suceso.

Unión Radio