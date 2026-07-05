Liga Mayor de Béisbol Profesional envió condolencias Eliézer Alfonzo por fallecimiento de su esposa e hija

CARACAS.- La Liga Mayor de Béisbol Profesional envió condolencias al expelotero y actual mánager de Delfines de La Guaira, Eliézer Alfonzo, por el fallecimiento de su esposa e hija a consecuencia de los terremotos del 24 de junio.

Patricia de Alfonzo y Eliana Alfonzo se encontraban alojadas en el Hotel Edwards, ubicado en La Guaira, al igual que varios famliares de peloteros del conjunto litoralense al momento del evento telúrico.

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Desde la Liga Mayor de Béisbol Profesional enviamos nuestras condolencias a la familia Alfonzo por el fallecimiento de Patricia de Alfonzo y Eliana Alfonzo, que en vida fueron esposa e hija de Eliezer Alfonzo, manager de @delfinesdelg. pic.twitter.com/jxM1qGGgTf — Liga Mayor de Beisbol Profesional (@LMBP_ve) July 5, 2026

El propio Eliézer Alfonzo certificó la identidad de los cuerpos, que fueron encontrados nueve días después del suceso.

Unión Radio