Familiares de Afiuni confirmaron libertad plena y cierre definitivo del caso de la jueza

CARACAS.- La familia de la exjueza María Lourdes Afiuni confirmó el otorgamiento de la libertad plena y el cierre definitivo del caso en contra de la expresidenta del Tribunal de Control 31 de Caracas.

A través de un comunicado, los familiares indicaron que este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

Los familiares expresaron su más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que, dentro y fuera de Venezuela, acompañaron su causa con firmeza y constancia.

A Afiuni le detectaron recientemente tres lesiones tumorales que requieren tratamiento de manera inmediata, informaron sus familiares en un comunicado publicado esta semana.

Pidieron que pueda ser trasladada a Estados Unidos donde reside su hija para recibir la atención requerida en un centro de salud.

El documento concluye advirtiendo que el cierre definitivo del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara los daños ocasionados.

Unión Radio