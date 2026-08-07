Familiares de Afiuni confirmaron libertad plena y cierre definitivo del caso de la jueza

CARACAS.- La familia de la exjueza María Lourdes Afiuni confirmó el otorgamiento de la libertad plena y el cierre definitivo del caso en contra de la expresidenta del Tribunal de Control 31 de Caracas.
A través de un comunicado, los familiares indicaron que este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Los familiares expresaron su más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que, dentro y fuera de Venezuela, acompañaron su causa con firmeza y constancia.
A Afiuni le detectaron recientemente tres lesiones tumorales que requieren tratamiento de manera inmediata, informaron sus familiares en un comunicado publicado esta semana.
Pidieron que pueda ser trasladada a Estados Unidos donde reside su hija para recibir la atención requerida en un centro de salud.
COMUNICADO CASO DE LA JUEZA @mariafiuni pic.twitter.com/IwX6ZFgPT8— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 7, 2026
El documento concluye advirtiendo que el cierre definitivo del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara los daños ocasionados.
Unión Radio