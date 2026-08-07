Continúa este viernes el diálogo entre el gobierno y la oposición

CARACAS.- Como parte del proceso de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea de 2015, se da continuidad al diálogo que inició el pasado jueves 6 de agosto y culminará el 12, fecha en la cual se definirá la continuidad de la plenaria.

A través de la red social X, la cuenta de la Asamblea dio a conocer fotografías del encuentro entre los diputados en un reconocido hotel en Caracas.

Cabe destacar que en este proceso de diálogo participan figuras como Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y Dinorah Figuera, en representación de la oposición venezolana.

Unión Radio