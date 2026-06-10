Portugal trabaja para traer inversionistas lusos a Venezuela

CARACAS.- El embajador de Portugal, Manuel Frederico Pinheiro Da Silva, precisó que están en labores para hacer llegar a Venezuela inversionistas lusos, puesto que el país europeo cuenta con una economía «muy internacionalizada».

«Hay naturalmente un interés, una motivación, hay vínculos muy grandes. Nosotros, Portugal, tenemos una economía muy internacionalizada. Tenemos compañías que están muy activos en la región con países como Colombia, Brasil, México, Argentina, Uruguay, muchísimos».

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Da Silva mencionó que los sectores de la energía renovables son unas de las principales en las que se basa Portugal, brindando ayudas a los sectores de la agroalimentaria, construcción civil, agroindustrial, entre otras.

Asimismo agregó que Venezuela también resalta en el nivel turístico. «Portugal es uno de los países líderes y los niveles de cooperación en esa área son muy fuertes».

«Venezuela tiene una diversidad de recursos, de potencialidades, con una población que es sumamente trabajadora y muy muy estimada, agradable que eso es un factor muy importante», resaltó el embajador.

Celebración del Día de Portugal

El embajador Da Silva explicó que la festividad se llevará a cabo los días viernes 12 y sábado 13 en el Teatro Humbolt y en la Sala de Conciertos de la UCV.

Entre los presentes estará el guitarrista y compositor Pedro Jóia, «sin riesgo de perder, es uno de los mejores del mundo» y además de músicos portugueses y venezolanos.

Carlos Padilla/Unión Radio