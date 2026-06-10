Meloni aprueba normas para regular la IA e ironiza sobre aparecer «desnuda» en imágenes

ROMA.- El Gobierno de Italia aprobó este miércoles dos decretos para regular la inteligencia artificial (IA) y la primera ministra, Giorgia Meloni, defendió la necesidad de hacerlo para distinguir la realidad de lo falso, como las falsas imágenes suyas «en camisón medio desnuda en la cama», ha ironizado.

El Consejo de Ministros ha sacado adelante, entre otras cosas, dos decretos legislativos -que deberán pasar por el Parlamento en el plazo de 60 días- para regular el uso de la IA en el sector educativo y por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

«Con estas medidas, junto a la ley del pasado año, Italia se convierte en la primera nación dotada de una disciplina normativa nacional y orgánica en materia de IA», celebró en una rueda de prensa posterior el subsecretario de presidencia, Alfredo Mantovano.

El primer decreto regula el uso de esta tecnología en el ámbito policial subrayando que aunque «es un importante instrumento de ayuda para el agente, en ningún caso debe sustituir las decisiones humanas», declaró al titular de Interior, Matteo Piantedosi.

EFE