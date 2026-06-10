Foro Penal confirma 15 excarcelaciones de militares

CARACAS.- La ONG Foro Penal notificó la noche de este martes que solo pudo confirmar la excarcelación de 15 presos políticos en el país en las últimas horas, luego de que otra organización no gubernamental informara la liberación de 54 militares.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró en la red social X que «es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche» y señaló que hasta las 21:00 hora local (1:00 GMT) de este martes su organización solo había podido verificar 15 excarcelaciones.

Entre los excarcelados, se encuentran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugo, quienes estaban recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, según Foro Penal.

También salió el sargento mayor Darwin Urdaneta, quien se encontraba en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

Además, fueron excarceladas la primera teniente Karen Gómez y la sargento Vicmarys Oropeza en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también en Miranda.

Lea también: Vinotinto femenina logró un cupo para el repechaje al Mundial 2027 tras empatar a 1 con Uruguay

EFE/Unión Radio