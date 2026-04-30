Porfi Baloa no tiene programado participar en Concierto por la Paz

CARACAS.- El músico, compositor y productor, Pofi Baloa, informó que no tiene programado participar en el ‘Concierto por la Paz’ que se realizará en La Carlota este viernes, evento que contaría con diversos artistas nacionales e internacionales.

«Queremos tomar un momento para aclarar algunos rumores que han estado circulando recientemente. El maestro Porfi Baloa no estará participando en ningún evento programado para el próximo 1 de mayo en Caracas», apuntó una historia subida por el músico en su cuenta de Instagram.

El pasado martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó desde el estado Anzoátegui la realización de un concierto el cual sería un «obsequio» para los trabajadores.

Cabe destacar que los cantantes Servando y Florentino, tampoco participarán en el concierto.

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