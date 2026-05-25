lunes, mayo 25, 2026
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El brent cae casi 6 %, hasta $97 ante posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Petróleo
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MADRID.- El barril de petróleo brent para entrega en julio cae con fuerza este lunes, casi un 6 %, hasta los 97 dólares, animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz.


A las 5:00 horas GMT de este lunes, el petróleo brent, el de referencia en Europa, cae el 5,83 %, hasta los 97,73 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.


No obstante, durante esta madrugada, a las 5:35 horas GMT, el brent ha llegado a caer aún más y ha tocado un mínimo diario en los 97,10 dólares, un precio al que no descendía desde principios de mayo.

EFE

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