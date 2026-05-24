Alcaldía de Mérida ejecuta plan de bacheo ante denuncias por el mal estado de las vías

MÉRIDA.- En el estado Mérida sus habitantes han denunciado con frecuencia las malas condiciones de las vías, una situación que desde la alcaldía del municipio Libertador atienden por sectores.

Conductores y habitantes de la ciudad alertaron sobre zonas críticas donde el daño de la carpeta asfáltica los afecta, mientras que las autoridades señalan que de forma progresiva atenderán el problema.

Nelson Álvarez, alcalde del municipio Libertador, señaló que el plan se activó desde el mes de enero en su segunda fase, «hemos venido manteniendolo a largo de esta semana, sin embargo, en las semanas lluviosas representaron un retraso. 120 toneladas colocamos hace apenas unos días en la parroquia Lasso de La Vega, hoy estamos colocando 40 toneladas más», dijo.

Asimismo, señaló que ejecutan un plan de demarcación en la capital merideña para atender puntos específicos del municipio, «los principales espacios de circulación vial y peatonal nosotros los queremos demarcar correctamente para que tanto los conductores respeten esta demarcación, así como peatones puedan disfrutar tranquilamente de la circulación en la ciudad».

Son varias zonas las que necesitan atención urgente, lugares que han sido afectados por las lluvias, pero también puntos que, de acuerdo con los ciudadanos desde hace años, no han sido tomados en cuenta en los planes de mejoras.

Jade Delgado / Unión Radio