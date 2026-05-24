FalconFex hará vibrar a Coro rumbo a sus 500 años

CORO.- El festival cultural y artístico FalconFex tendrá lugar el 29 y 30 de mayo en el emblemático Centro Histórico de la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón.

Este evento, cuya primera edición se realizó en 2025, regresa para transformar la zona colonial y el Patrimonio de la Humanidad de la capital falconiana en un punto de encuentro lleno de innovación, música, moda y sabores tradicionales.

En esta ocasión el festival forma parte de los preámbulos a la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Coro.

FalconFex, que fusiona arte, cultura, gastronomía y música, en su segunda edición contará con la participación de varios exponentes de diferentes áreas que brindarán una experiencia a propios y visitantes.

Con esta cita se busca promocionar a Coro como un destino turístico por su historia y cultura. El sector espera que una importante cantidad de personas, tanto propios como visitantes, se movilicen a la capital falconiana durante las festividades.

SPLL/Unión Radio