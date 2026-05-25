China confía en que posible acuerdo entre EEUU e Irán «tenga en cuenta a todas las partes»

PEKÍN.- El Gobierno chino llamó este lunes a no cerrar «la puerta del diálogo» en Oriente Medio y a alcanzar una solución negociada que «tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes», en un momento en que Estados Unidos e Irán parecen próximos a sellar un acuerdo.



En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró que «la exploración de una solución mediante negociaciones ha sido bienvenida por los países de la región y por la comunidad internacional».



«Ahora que la puerta del diálogo se ha abierto, no debería volver a cerrarse», agregó la portavoz, al tiempo que indicó que hay que consolidar la tendencia hacia la distensión, mantener la dirección general de una solución política y alcanzar, mediante consultas y diálogo, una solución que tenga en cuenta las «preocupaciones de todas las partes».



También señaló la necesidad inmediata de reabrir cuanto antes las rutas marítimas para salvaguardar la estabilidad y fluidez de las cadenas globales de suministro y producción.



Para finalizar, Mao expresó que trabajarán junto con la comunidad internacional para aportar mayor impulso a las conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo en la consecución de una paz duradera en Oriente Medio.



Desde el inicio del conflicto, China ha apostado por una solución a través del diálogo y la negociación y, aunque ha condenado los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, también ha pedido «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechas relaciones políticas y económicas.



Según medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.



Mientras las autoridades iraníes han evitado pronunciarse de manera oficial sobre el posible acuerdo de paz durante la jornada del domingo, desde Estados Unidos se sigue hablando de avances y de un posible e inminente anuncio de un pacto.

EFE

