Empresarios de Nueva Esparta piden descentralizar trámites de importación

PORLAMAR.- La presidenta de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta -Camcomercione-, Raquel Uribe, lidera la exigencia del sector empresarial para descentralizar y agilizar los trámites burocráticos que afectan la importación de mercancías hacia la entidad.

La condición de insularidad de Nueva Esparta impone costos de doble flete, tiempos de esperas adicionales y una logística mucho más compleja que la del resto del país, señala Uribe, quien ratificó el reclamo de un trato especial para poder impulsar la dinámica comercial de esta zona del país.

“Nosotros tenemos que tener procesos descentralizados, dar un paso a la modernidad, tecnología, automatización, y, por último, alcanzar el impacto social y visión del futuro. Esto es muy importante”, destacó.

La presidenta de la Cámara de Comercio insular enfatizó que, al ser aprobada la reforma a la Ley del Puerto Libre presentada ante la Asamblea Nacional, muchos de esos trámites se verán simplificados, pero es necesario vencer otras barreras centralizadoras.

El gremio busca reemplazar un marco legal centralizado que acumula más de 25 años de antigüedad.

SPLL/Unión Radio