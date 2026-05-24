Aumentan compras de plantas eléctricas en Lara

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Industriales de Lara, Gil Lemos, reportó que los agremiados del sector incrementaron la compra de autogeneradores de energía debido a las fallas eléctricas que se registran en la entidad.

«Las industrias han tenido que hacer inversiones en autogeneración. No todas pueden generarse el cien por ciento de lo que necesitan, pero los generadores eléctricos ayudan bastante, pues, a no parar completamente la parte operativa«, expresó.

Por su parte, Ricardo Nahim, representante del sector privado, confirmó que aumentó la demanda de los equipos eléctricos durante los últimos meses.

«La gran demanda viene del sector comercio industrial, debido a que en los últimos meses han apostado todas estas empresas a desarrollar el país, a creer en nuestro país, y yo creo que ha sido una clave fundamental «, dijo.

Entre tanto, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, Noris Timaure, destacó que varios condominios adquirieron generadores de energía para contrarrestar los cortes de energía eléctrica. Además, afirmó que decisión aumentó el valor de sus propiedades.

«Hay porcentajes de incremento en el valor del inmueble, un alto número de inmuebles se dio así porque precisamente estaban esos condominios, habían invertido en plantas eléctricas «

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