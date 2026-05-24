Ganaderos de Táchira solicitan al Gobierno nacional facilidades para impulsar el sector

SAN CRISTÓBAL.- El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Norte del Táchira, Isidro Uribe, informó que, sostuvieron un encuentro con representantes del Gobierno nacional para detallar la situación que enfrenta el sector.

Uribe indicó que la producción resultó afectada por el cambio climático, debido a que durante los primeros cuatro meses del año tuvieron un registro pluviométrico de 1.338 milímetros de agua por metro cuadrado.

“En los últimos 20 días, hemos apenas recibido 30 milímetros de agua. Tenemos sistemas de afectación debido a los cortes eléctricos por la sequía que tenemos en este momento. Estamos trabajando a punta de plantas y eso aumenta nuestros costos de producción”, reiteró.

El representante del sector ganadero aseguró que existen otros factores que preocupan a sus miembros, por lo que plantean la exoneración del Impuesto Sobre la Renta y otorgamiento de financiamientos para los productores, a fin de renovar los equipos.

SPLL/Unión Radio