La iglesia católica en Venezuela celebró el Día del Seminario

CARACAS.- En la parroquia La transfiguración del Señor, en Los Naranjos, se celebró una misa con la participación de casi 50 seminaristas de Caracas. La Eucaristía fue presidida por el padre Guillermo Pérez, quien resaltó la importancia de ellos en la sociedad.

«Estos futuros sacerdotes serán instrumento de gracia. Estos futuros sacerdotes serán la alegría de muchas comunidades. Oremos por ellos, oremos por los formadores que necesitamos realmente sacerdotes santos», expresó.

En el Día del Seminario, las colectas arquidiocesanas son destinadas particularmente para apoyar a los seminaristas y las instituciones formativas.

«Creo que el Espíritu Santo no necesita sacerdotes perfectos, necesita simplemente sean humanos, humanos de corazón. No busquen grandeza que superen su capacidad. Sean sencillos como María«, expresó.

En Venezuela, existen 21 seminarios mayores y dos menores. Autoridades eclesiales invitan a quienes sientan la vocación de servir a Dios, se acerquen a hablar con su párroco para evaluar el inicio de su formación que toma, al menos, ocho años.

Fabiana Ortega / Unión Radio