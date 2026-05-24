Cámara Gastronómica de Monagas impulsa platos típicos de la región

CARACAS.- El presidente de la Cámara Gastronómica de Monagas, Gerardo Arnaúdez, resaltó que que la intención es darle mayor proyección a la cocina local, con rubros producidos en la región.

«En algún momento se decía por allí que Monagas era cachapa, cochino y queso, y resulta que tenemos muchas más cosas que mostrar que cachapa, cochino y queso. Y ese es el trabajo de nosotros como responsables de la gastronomía, e impulsar para poder promover las rutas turísticas que sean realmente importantes e interesantes. A explotar el café, el cacao, el casabe, que son fundamental en la producción en el estado Monagas», expresó.

Precisó que también planean rescatar la dulcería criolla de la localidad.

«El Corozo, la dulcería criolla que se produce en el estado, eso quedó un poco abandonado, quedó de un lado… Ese es uno de los trabajos que tenemos que nosotros buscar vincular con el sector público e impulsarlo nuevamente«, dijo.



El presidente de la Cámara Gastronómica de la entidad, Gerardo Arnaudez, informó que iniciarán un censo para identificar y agrupar a todos los que integren el sector en la región.

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