Servando y Florentino no estarán presentes en el concierto del #1May anunciado por el Gobierno

CARACAS.- El dúo Servando y Florentino Primera aclaró este miércoles que no tienen por el momento presentaciones agendadas en nuestro país, esto en relación al anuncio hecho desde Anzoátegui la noche del martes 28 de abril por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre un concierto en La Carlota que contaría con su participación entre otros artistas.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el manager de los Primera, Oswaldo Ponte Jr., indicó que Servando y Florentino están en un proceso de grabación para dar los «toques finales» a su nueva placa discográfica, que pronto será estrenada.

De igual forma, Ponte Jr. señaló que las próximas presentaciones de Servando y Florentino serán el 30 de mayo para celebrar el cumpleaños de Sergio George en Nueva York y el 13 de junio, cuando estarán en concierto en Santo Domingo, República Dominicana, específicamente en el Óvalo de la Feria Ganadera.

En ese sentido, indicó que próximamente se anunciarán las nuevas fechas y países que visitarán como parte de la gira de su nuevo álbum.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó la noche del martes en Anzoátegui que el Gobierno prevé realizar en la base aérea de La Carlota un «Concierto por la Paz» el día viernes primero de mayo como parte de un «obsequio» para los trabajadores y dijo que el espectáculo no tendría contenido político.

Para la jornada, la producción estima la instalación de ocho tarimas simultáneas distribuidas estratégicamente para alternar géneros como salsa, pop y reggaetón.

Unión Radio