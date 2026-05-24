domingo, mayo 24, 2026
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Reportan la rotura de una tubería matriz en El Cafetal

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CARCAS. – El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó sobre la rotura de una tubería matriz en El Cafetal, a la altura de Santa Paula.

Ante la contingencia, las autoridades habilitaron un canal de contraflujo en sentido Chuao, entre los sectores de Santa Paula y la calle El Limón.

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