Reportan la rotura de una tubería matriz en El Cafetal

CARCAS. – El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó sobre la rotura de una tubería matriz en El Cafetal, a la altura de Santa Paula.

Ante la contingencia, las autoridades habilitaron un canal de contraflujo en sentido Chuao, entre los sectores de Santa Paula y la calle El Limón.

🚨 ¡Atención vecinos de El Cafetal! 🚧



Por rotura de tubería matriz de @HidrovenOficial a la altura de Santa Paula, se activa un canal de contraflujo sentido Chuao (entre Santa Paula y la calle El Limón).



Funcionarios de PoliBaruta y PC Baruta en el lugar. Hidrocapital ya está… pic.twitter.com/iSIwDrVWfa — Darwin González (@darwingonzalezp) May 24, 2026

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