sábado, junio 27, 2026
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Topos mexicanos se despliegan en edificio Petunia para localizar posibles sobrevivientes

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CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que continúan las labores de búsqueda en el edificio Petunia, una de las estructuras que colapsó tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Aseguró que los grupos de rescate de México apoyan las acciones para localizar a los afectados por los sismos.

Ya las placas están pegadas unas con otras, y para poder llegar hay que romper y el trabajo que ellos hacen (los topos) para poder llegar, hicieron lo que podían hacer, y lamentablemente estiman que es muy poco probable que haya personas con vida, por el peso de la estructura”, informó.

Duque aseguró que los grupos de rescate mantendrán las acciones en el lugar.

Unión Radio

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