Petro propone a Noboa un encuentro fronterizo y le pide que «deje de creer en mentiras»

BOGOTÁ.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que éste lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.

«Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras», escribió Petro en X citando un mensaje en el que Noboa afirma que fue informado de una presunta incursión de guerrilleros en Ecuador «impulsada» por el Gobierno de Colombia.

Según Noboa, «varias fuentes» le informaron «de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro».

Este episodio se suma a una serie de desencuentros que han llevado a un deterioro de la relación bilateral y que comenzó con la imposición de aranceles de Ecuador a los productos importados de Colombia, argumentando poca colaboración del Gobierno de Petro en materia de seguridad en la frontera de 586 kilómetros que comparten los dos países.

Con ese argumento, el Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes a partir del 1 de mayo.

EFE