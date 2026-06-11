Academia Nacional de Medicina aboga por reforma de su Ley Orgánica

CARACAS.- La Academia Nacional de Medicina juramentó este jueves a su nueva junta directiva para el periodo 2026-2028. El nuevo presidente de la instancia, Felipe Martín Piñate, indicó que entre las prioridades de su gestión destaca la reforma de la Ley Orgánica que rige esta casa de estudios.

Se creará una comisión especial que se encargará de la redacción no solo de la propuesta de reforma de la Ley, sino de los estatutos y el Reglamento de la Academia Nacional de Medicina, tomando en cuenta avances tecnológicos y científicos.

“La evolución de la medicina es tremenda. Se ha transformado en su esencia, en su mecanismo de acción desde el punto de vista investigativo, práctico y terapéutico. Ha habido un cambio total. Lo que acabo de señalar, se ha desplazado la base sobre todo biomédica, de la medicina», expresó Marín Piñate.

Por su parte, el presidente saliente de la junta directiva, Huniades Urbina, denuncia la falta de cumplimiento del esquema de vacunación en el país. Señala que de acuerdo a los últimos reportes de la Oficina Panamericana de la Salud de las Américas, Venezuela sólo estaría cumpliendo con el 50% de la vacunación.

“Cuando hablamos de 50% de cobertura de vacuna, estamos hablando básicamente de las regiones pobladas, pero si vamos a la alta Goajira, Delta Amacuro y la Gran Sabana, las coberturas llegan con suerte a 20-25%», detalló Urbina.

Señala que se está dejando de vacunar a niños menores de cinco años por lo que quedan sin la protección adecudada.

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