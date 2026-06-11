El Hatillo celebra su aniversario 242 con feria de emprendores y concierto

CARACAS.- El municipio El Hatillo celebrará su aniversario 242 con una serie de actividades entre las que resaltan una feria de emprendedores y un concierto.

Las actividades arrancarán el 12 de junio con una misa en la iglesia Santa Rosalía Palermo, seguida de una Ofrenda Floral ante la estatua de Simón Bolívar en la plaza del pueblo.

El sábado 13 se realizará una feria de emprendedores locales y un concierto en el bulevar Sucre a partir de las 10:00am.

El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, resaltó que los participantes en la feria expondrán las iniciativas que han hecho realidad gracias al apoyo de la alcaldía e instituciones financieras.

«Este es solo el inicio de una agenda que seguirá durante todo el mes de junio», indicó el burgomaestre.

La autoridad municipal invitó a la comunidad a sumarse a las ferias gastronómicas y demás actividades del fin de semana.

Unión Radio