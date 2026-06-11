Trump nomina al fiscal federal Jay Clayton como Director de Inteligencia Nacional 

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves al fiscal en el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, para ser el Director de Inteligencia Nacional después de que la semana pasada buscara nombrar al polémico Bill Pulte.

«Me complace anunciar la nominación de Jay Clayton —una figura sumamente respetada, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), exdirector de Sullivan & Cromwell y actual Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York— para ocupar el cargo de próximo Director de Inteligencia Nacional», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump no escatimó elogios para Clayton: «Pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay. Insto al Senado de los Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible».

La nominación de Trump de un nuevo candidato para la Inteligencia Nacional llega después de la polémica que generó la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna en la construcción de viviendas.

La anterior Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dimitió el pasado 22 de mayo para cuidar de su esposo que padece cáncer de huesos.

EFE/UniónRadio