Gobierno otorgó licencia a la multinacional Shell para desarrollo y explotación del campo Loran

CARACAS.- El Gobierno nacional suscribió acuerdos con la empresa multinacional Shell para el desarrollo y explotación del campo petrolero Loran.

El campo Loran es un activo de gas natural no asociado que posee siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

En el acto, celebrado en el Palacio de Miraflores, se firmaron cinco acuerdos, los otros cuatro instrumentos jurídicos responden a la alianza técnica-financiera establecida en el pasado mes de marzo.

Los documentos apuntan al aumento de la producción de crudo liviano, hidrocarburo utilizado como diluyente necesario para la formulación de (blend) Merey 16 con el crudo que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco.

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