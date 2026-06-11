Docentes de Falcón denuncian presuntas violaciones a sus derechos laborales

CARACAS.- Los docentes en el estado Falcón denunciaron ante la Defensoría del Pueblo presuntas violaciones a sus derechos laborales.

«Es importante destacar que en este grupo, que es un grupo heterogéneo, hay casos muy vulnerables. Hay casos de salud en los cuales había personas que ya gozaban de una licencia por incapacidad por el Seguro Social o el Ipasme. Sin embargo, les fue suspendido sus salarios», expresó la coordinadora del Movimiento de Egresados del Ministerio de Educación, Yasmín Lisánchez.

«Nosotros estamos a la disposición de hacerle seguimiento a sus denuncias, planteamientos, peticiones, solicitudes. Esperemos que reine la justicia y se le haga el seguimiento a cada caso», manifestó el defensor del pueblo por Falcón, Edisoie Sandoval.

Unión Radio