Autoridades incautaron 500 kilos de drogas en Táchira

CARACAS.- En la alcabala de Chururú, municipio Fernández Feo del estado Táchira, funcionarios lograron la incautación de al menos 500 kilogramos de drogas entre marihuana y cocaína.

Los delincuentes trrasladaban un poco más de 522,3 kg de marihuana en 912 envoltorios, además de 5,7 kg de cocaína en cinco envoltorios, todos ocultos en láminas de MDF.

Un efectivo canino fue el rersponsable de dar con el escondite de las drogas. Tres ciudadanos fueron detenidos por este hecho y puestos a la orden del Ministerio Público.

Unión Radio