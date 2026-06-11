Nacen dos crías de leones blancos en el zoológico de Maracay

CARACAS.- La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, informó este jueves del nacimiento de dos crías de leones blancos, hijos de los ejemplares que llegaron al país en 2022 desde República Checa y que fueron rescatados de un red de tráfico silvestre.

«Los cachorros están adaptándose positivamente a la alimentación con biberón, un proceso que se lleva a cabo manualmente por sus cuidadores en el área de maternidad, bajo la estricta supervisión de nuestro equipo de veterinarios», señaló la gobernadora y el Zoológico Las Delicias de Maracay.

Además, explicaron que los cachorros fueron separados de la madre porque esta «no ha desarrollado las habilidades maternas necesarias para el cuidado y la lactancia».

Los dos cachorros, hembra y macho, pesaron 1,4 kilos y 1,8 kilos, respectivamente, de acuerdo a la publicación, que añadió que esta diferencia los hace monitorear su peso diariamente.

El zoológico y la gobernadora indicaron que las primeras horas de vida de estos animales son críticas, por lo que mantienen un pronóstico reservado.

En diciembre pasado, el parque informó del fallecimiento de un cachorro de león blanco que había nacido un mes antes, al presentar un cuadro de problemas renales infecciosos desde su nacimiento.

Los leones blancos no son albinos sino una variante de color extremadamente rara y se encuentran de forma natural en Sudáfrica, específicamente en la región de Timbavati y la zona sur del Parque Kruger.

EFE