José Guerra cuestiona «opacidad» del gobierno en el manejo de los fondos públicos

CARACAS.- El economista y dirigente político, José Guerra, cuestionó la «opacidad» del gobierno en suministrar las cuentas del manejo de los fondos públicos, ante las recientes exportaciones de crudo en negociaciones con Estados Unidos.

«Venezuela pasó de producir un millón de barriles de petróleo a finales de 2005, hoy está montado en 1.300.000 barriles y va a seguir subiendo. Hoy Venezuela está exportando un 1.100.000 o más barriles de crudo, pero lo está vendiendo a casi 100 dólares (…) Chevron ya está alcanzando niveles de producción que no había logrado ni con la apertura petrolera. Entonces, ¿Dónde están los reales? Porque el Banco Central de Venezuela está interviniendo con mucha fuerza en el mercado cambiario, colocando tantos millones de dólares mensuales, el mercado se los traga porque no tiene confianza. Entre tanto, el gasto del gobierno no se está financiando con esos ingresos petroleros», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

El economista insistió en que el país desconoce «cuánto dinero se está ingresando», por lo cual adelantó que ofrecerán una rueda de prensa para exigir al gobierno la divulgación de las cifras; porque a su juicio, hay que aclarar «¿Cuál es el alcance del acuerdo con EEUU para la administración de los fondos de origen petrolero?».

Unión Radio