Productores de Monagas afirman que falta de diésel incide en actividad agrícola

CARACAS.- La Asociación de Productores Integrales del estado Monagas denunciaron que la falta de diésel afecta la actividad agrícola en la entidad.

«Entonces parece que es más importante el transporte público que los que producen la comida. Los ganaderos y productores agropecuarios no tenemos 24 o 31 de diciembre, no tenemos Semana Santa, Día del Padre; entonces por lo menos, deberíamos tener un trato preferencial que somos los que producimos la comida. Es bastante crítico, porque por un lado nos agarran y nos dicen que vamos a producir más, vamos a sembrar, pero ¿Dónde está el diésel?», cuestionó el presidente de la institución, José Antonio Adrián.

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