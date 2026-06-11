Keiko Fujimori expresa «serenidad y mucha gratitud» por liderar la segunda vuelta en Perú

LIMA.- La candidata derechista Keiko Fujimori expresó este jueves que toma con «serenidad y mucha gratitud» los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, que le dan el 50 % de votos al 98,22 % del escrutinio total, y recordó que su rival izquierdista Roberto Sánchez ha dicho que respetará los resultados de la elección presidencial.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de su casa, Fujimori afirmó además que van a esperar al conteo final de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para hacer un pronunciamiento y que ahora corresponde seguir haciendo un seguimiento a esa etapa final, a través de sus personeros legales.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recordó que el candidato Roberto Sánchez «ha señalado que va a respetar los votos» y pidió «calma y serenidad» a la ciudadanía hasta que concluya el escrutinio de la votación de la segunda vuelta electoral.

«Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio», afirmó Fujimori en referencia al periodo de cinco años (2026-2031) que tendrá el mandatario que asumirá el Ejecutivo peruano el próximo 28 de julio.

La candidata de Fuerza Popular declaró también que espera los resultados de la ONPE para «poder conversar con Roberto Sánchez», también fundador del partido Juntos por el Perú, organización política que tendrá una importante presencia en el nuevo Congreso bicameral.

Consultada sobre las nulidades e impugnaciones de mesas de votación planteadas presuntamente por Juntos por el Perú, Fujimori respondió que no veía «ninguna causal de nulidad», pero que «están en todo su derecho de hacerlo».

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo tribunal electoral, ha recibido 1.479 actas de votación observadas, de las cuales 1.026 ya tienen pronunciamientos de resolución y 124 actas han sido enviadas a recuento de votos hasta la fecha.

Esta etapa determinará el cómputo final de la votación en segunda vuelta, dado que en las últimas horas la ONPE terminó prácticamente con la contabilidad de los votos en el extranjero y de las zonas rurales más alejadas del país.

En la noche del miércoles, el escrutinio volvió a situar a Fujimori en primer lugar por un exiguo margen que apunta a ser decisivo para darle la Presidencia en su cuarta candidatura, después de haber perdido en la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores contra Ollanta Humala (2021), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

EFE