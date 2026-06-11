De la Espriella tacha de «cortina de humo» denuncia de Cepeda por vínculos paramilitares

BOGOTÁ.- El candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, tachó este jueves de «cortina de humo» la denuncia penal que el aspirante izquierdista, Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, interpondrá en su contra por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

«Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en (los departamentos de) Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida Cepeda», expresó De la Espriella en X.

El ultraderechista se refirió así a la denuncia que él mismo hizo el lunes sobre una presunta red de compra de votos para favorecer a su rival, tras lo cual varios de los congresistas señalados rechazaron las acusaciones y las calificaron de falsas e irresponsables.

La denuncia de Cepeda tiene lugar cuando faltan solo 10 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para la cual una encuesta de intención de voto divulgada anoche da a De la Espriella en primer lugar con el 52,2 % frente al 44,5 % de Cepeda.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).

EFE