Perú envía a Venezuela 14 toneladas de ayuda humanitaria

CARACAS.- Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó este domingo rumbo a Caracas con ayuda humanitaria destinada a la atención de personas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Como resultado del trabajo articulado entre la Cancillería de Perú, el Ministerio de Defensa de Perú y Fuerza Aérea del Perú fue enviado un cargamento con más de 14 toneladas de de ayuda humanitaria para brindar apoyo a las familias damnificadas.

Se trata de ayuda alimentaria y no alimentaria donados a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como arroz, fideos, aceite, agua, así como carpas y ropa de abrigo, enseres y menaje, esenciales para las familias afectadas por la emergencia.

El jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero, destacó que esta ayuda refleja la solidaridad del pueblo peruano.

“Son 50 carpas que se están enviando, cada carpa es para 5 personas. La ayuda que se está enviando es de acuerdo a un procedimiento, donde se pone a disposición de Cancillería para que se informe del apoyo brindado para Venezuela. Estamos en plena disposición de poner todos nuestros recursos para poder ayudar”, subrayó.

✅ Como resultado del trabajo articulado entre @CancilleriaPeru y el Mindef, a través del @indeciperu y la @fapperu, más de 14 toneladas de de ayuda humanitaria fueron enviadas al hermano país de Venezuela para brindar apoyo a las familias damnificadas. 2/3 pic.twitter.com/rAZEuWpGEu — Mindef Perú (@MindefPeru) June 28, 2026

Unión Radio