domingo, junio 28, 2026
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Metro de Caracas reactiva operaciones tras inspecciones de seguridad

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Metro de Caracas
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CARACAS.- El Metro de Caracas ha reiniciado oficialmente sus operaciones este domingo en la Gran Caracas.

El servicio subterráneo y también las rutas de Metrobús volvieron a activarse tras culminar las revisiones técnicas de rieles, túneles y sistemas automatizados del Centro de Control de Operaciones -CCO-, confirmando que la infraestructura es segura tras los sismos recientes ocurridos en el país

Así lo señala la empresa en su cuenta en la red social X donde resaltan su firme compromiso de garantizar el traslado seguro de usuarios por la ciudad capital.

 

SPLL/Unión Radio

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