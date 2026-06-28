Metro de Caracas reactiva operaciones tras inspecciones de seguridad

CARACAS.- El Metro de Caracas ha reiniciado oficialmente sus operaciones este domingo en la Gran Caracas.

El servicio subterráneo y también las rutas de Metrobús volvieron a activarse tras culminar las revisiones técnicas de rieles, túneles y sistemas automatizados del Centro de Control de Operaciones -CCO-, confirmando que la infraestructura es segura tras los sismos recientes ocurridos en el país

Así lo señala la empresa en su cuenta en la red social X donde resaltan su firme compromiso de garantizar el traslado seguro de usuarios por la ciudad capital.

SPLL/Unión Radio